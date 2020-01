Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Bulgariei, Ivan Ghecev, a cerut Curtii Constitutionale o interpretare cu privire la daca si in ce circumstante poate fi cercetat presedintele tarii, indiferent de imunitatea pe care o are. Procuratura bulgara sustine ca are dovezi ale unei infractiuni comise de seful statului,…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va vizita vineri Ucraina, tara aflata in centrul unui scandal care il costa pe presedintele Donald Trump un proces de destituire asteptat sa aiba loc in Congres, transmite AFP. Seful diplomatiei americane se va intalni cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski,…

- Șeful de post din Bonțida a refuzat sa ia mita de la o femeie care i-a oferit 10.000 de lei pentru a nu-și indeplini atribuțiile de serviciu. ”Spune NU mitei! Asta a spus și colegul nostru, Loredan Padureț, șeful de post de la Bonțida, in momentul in care i s-au oferit 10.000 de lei și alte foloase…

- Presedintele Ilham Aliev conduce, la fel ca tatal sau, cu o "mana de fier" destinele tarii din Caucazul de sud, iar legislativul este controlat de apropiatii sai. Apelul la dizolvarea parlamentului a fost sustinut de 99 de deputati, doar unul votand impotriva.Conform Constitutiei, alegerile…

- Seful de stat major al Fortelor terestre franceze si-a exprimat, vineri, „profunda indignare”, dupa publicarea de catre saptamanalul de satira Charlie Hebdo a unor caricaturi parodice privind moartea, in cursul unei operatiuni in Mali, a 13 soldati din forta franceza Barkhane, relateaza AFP, citat de…

- Exista dovezi clare de coruptie in interiorul Vaticanului, insa problema a fost depistata si se lucreaza la rezolvarea ei, a declarat marti Papa Francisc, relateaza dpa. “Ce s-a intamplat, s-a intamplat: un scandal. Au facut lucruri care nu par corecte”, a spus Francisc in timpul unei conferinte de…

- Aeronava guvernamentala este una de tip Falcon, iar premierul Boiko Borisov se deplasa de la Salonic spre Sofia. Incidentul a fost confirmat chiar de biroul de presa al Guvernului bulgar, care a emis vineri un comunicat de presa. Potrivit presei bulgare, sistemul de navigație aeriana s-a deconectat…

- Deputatul Eduardo Bolsonaro a declansat o noua controversa joi in Brazilia, evocand eventualitatea unui regim represiv precum dictatura militara (1964-1985) "daca stanga se radicalizeaza", dupa care a dat inapoi afirmand ca a fost prost inteles, relateaza AFP, citata de Agerpres. Intr-un interviu acordat…