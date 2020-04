Scandal pe spălătoriile auto din Craiova O Hotarare a Comitetului Local pentru Situații de Urgența Craiova aduce mai multa confuzie decat sa lamureasca lucrurile. Este vorba de o Hotarare prin care, de pe data de 24 martie, a fost suspendata activitatea spalatoriilor auto din Craiova. Au ramas deschise numai cele care cu jetoane și cele autorizate pentru dezinfecție. Hotararea cu pricina a fost publicata de Primaria Craiova pe 27 martie. Din aceeași zi au inceput sa ”curga” amenzile. Ba chiar și in cazul unor spalatorii autorizate de DSVSA Dolj. Scandal pe spalatoriile auto din Craiova. La o saptamana dupa decretarea starii de urgența,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

