Scandal pe scena politică. Un deputat PSD lansează un atac dur: Iohannis i-a vândut pe români Budapestei Intr-o postare publicata pe pagina personala de facebook, deputatul acuza un blat intre Guvernul Orban si "celalalt guvern Orban", prin intalnirea lui Bogdan Aurescu cu Peter Szijjarto din 26 mai. Ioan Dirzu atrage atenția ca cele doua guverne s-ar fi inteles ca Romania sa nu mai celebreze Tratatul de la Trianon. Scopul ar fi obtinerea sprijinului Ungariei pentru accederea unor europarlamentari romani in functii de conducere in Parlamentul European. Totodata, deputatul susține ca nu ințelege decizia lui Iohannis, mai ales dupa ”tot circul facut” in privința Ținutului Secuiesc. "Dupa ce Guvernul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​​Senatorul PMP Lucian Iliescu spune ca se gândește la un proiect de lege ca toți cei care vorbesc despre autonomie în România sa fie expulzați. De asemenea, el scrie pe Facebook ca susține scoaterea UDMR în afara legii, calificându-i pe liderii Uniunii drept „acesti…

- Premierul ungar Viktor Orban a facut, miercuri, o postare controversata, pe Facebook, dupa ce proiectele UDMR privind autonomia au fost respinse in Parlamentul Romaniei. El a pus pe contul sau o imagine cu un glob cu harta Ungariei mari, in care apare inclusiv Transilvania. Reactiile romanilor nu au…

- Parlamentarul PMP Marius Pascan a precizat intr-un mesaj publicat pe Facebook ca "UDMR se situeaza agresiv pe linia directivelor politice trasate din Budapesta și iși intețește provocarile cu caracter etnic". ”UDMR a revenit azi, in Camera Deputaților, cu un nou proiect legislativ care vizeaza…

- Ținutul Secuiesc reprezinta regiunea din partea sud-estica a Transilvaniei, locuita in majoritate de secui (subgrup etnic maghiar). In aceasta zona se gasesc județele Alba, Bacau, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș și Neamț. In decursul istoriei municipiul Targu Mureș a fost centrul cultural, industrial,…

- In perioada starii de urgența, care a fost instaurata in Romania incepand cu 16 martie 2020 și prelungita pe 14 aprilie, peste 90% din zborurile comerciale au fost suspendate prin decrete militare Sursa articolului: De vineri, putem zbura de la Targu Mureș la Budapesta. Prețul te lasa masca! Credit…

- In octombrie 2007, Curtea Metropolitana de la Budapesta a respins definitiv și unilateral ordinul de extradare internaționala a lui Erno Barabas. In noiembrie același an, Tribunalul Mureș admite contestația la executare formulata de aparatorul lui Erno Barabas, constata prescrisa executarea pedepsei…

- Primarul municipiului Targu-Mureș, Dorin Florea, a scris marți, 14 aprilie, pe pagina sa de Facebook, un text in care afirma ca in opinia sa politicienii din Romania ar trebui sa faca un pact care sa genereze ”o schimbare majora in toate domeniile”. ”Traim momente de mare impact social și economic și…