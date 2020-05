Stiri pe aceeasi tema

- BUCURESTI, 10 mai – Sputnik, Doina Crainic. Alex Wellerstein, profesor de istorie a armelor nucleare la Stevens Institute of Technology din SUA, a modelat lansarea unei bombe termonucleare de 100 de megatone asupra Moscovei, folosind software-ul Nukemap. Rezultatele au fost publicate pe 5 mai intr-un…

- BUCURESTI, 8 mai – Sputnik, Doina Crainic. Intr-un comunicat transmis vineri, Comisia Europeana a declarat ca, in ciuda progreselor inregistrate in mai multe țari, situația privind pandemia de coronavirus „ramane fragila atat in Europa, cat și la nivel mondial” și solicita „masuri continue” pentru…

- CHIȘINAU, 8 mai - Sputnik. Premierul Ion Chicu a declarat ca dupa ce astazi a fost anulat regimul de carantina la Soroca, pe 11 mai va ieși din carantina și orașul Glodeni. O zi mai devreme, pe 10 mai, va fi ridicat regimul in satele Etulia și Cișmichioi din Gagauzia și in Branzeni din raionul…

- CHIȘINAU, 8 mai – Sputnik. Președintele Federației Rusie, Vladimir Putin, și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, au facut un schimb de felicitari in contextul cu aniversarii a 75 de ani de la eliberarea Europei și a intregii lumi de fascism. © Sputnik / Алексей ДружининPutin: Trebuie sa profitam…

- BUCURESTI, 24 apr – Sputnik, Doina Crainic. Specialiștii OMS recomanda pentru aceasta perioada consumul zilnic de alimente proaspete, neprocesate, consumul de apa si evitarea zaharului, grasimilor și excesului de sare. © AP Photo / Matthias SchraderOktoberfest, victima coronavirusuluiAstfel,…

- BRUXELLES, 23 apr - Sputnik, Daniela Porovaț. Anunțul privind aceasta creștere a datoriei cu 15 la suta din PIB a fot facut de ministerul de Finanțe de la Berlin. © AP Photo / DPA / Thomas FreyAvioane cu muncitori romani vor pleca aproape zilnic spre Germania pana pe 17 mai”Politica fiscala…

- CHIȘINAU, 23 apr – Sputnik. Calea Ferata din Moldova a sistat, incepand din aceasta dimineața, și transportul de marfuri. Intr-un comunicat de presa instituția informeaza ca decizia a fost luata ca urmare a reducerii substanțiale a volumului de tranzit, export, import și transport local de marfuri.…

- BUCUREȘTI, 23 apr – Sputnik. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, au subliniat in cadrul unei discuții telefonice importanța unei coordonari stranse a eforturilor internaționale in combaterea coronavirusului, cu o participare activa a OMS, anunța serviciul…