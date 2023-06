Stiri pe aceeasi tema

- Compania Seaview Media din Constanta este citata in proces maine, 22 mai 2023, la Curtea de Apel din oras, in legatura cu cele doua imobile pe care firma intentioneaza sa le ridice pe bulevardul Tomis In prima instanta, firma a castigat la Tribunal "reactivarealdquo; PUZ ului pentru viitoarele constructii,…

- Cele doua loturi din Suceava au pierdut un an, dar costurile sunt la zi. Nici in Iasi lucrurile nu stau perfect pe cele trei loturi Firma care a reziliat contractul in aprilie 2022, cu doar o luna inainte de expirarea termenului de finalizare a lucrarilor pe cele doua loturi ale Axei rutiere Iasi-Suceava…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au analizat, joi, o scrisoare din partea Avocatului Poporului, Renate Weber, prin care solicita revocarea din functie a lui Daniel Iovanescu, adjunct al Avocatului Poporului in domeniul prevenirea torturii si a altor pedepse ori tratamente cu…

- Societatea MMTop Safe, desemnata initial castigatoare a lotului privind dezinfectantii, in urma licitatiei deschise, s a adresat judecatorilor dupa ce Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor a obligat Municipiul Constanta sa reevalueze ofertele primite pentru acest lot. La mijloc este…

- La ani buni de la izbucnirea scandalului de la Biroului Rutier din cadrul Poliției Piatra Neamț, cand aproape toți lucratorii au fost reținuți pentru mita (amanunte aici ), pentru doi dintre acuzați nu sunt inca pedepse definitive. Curtea de Apel Bacau s-a pronunțat pe 20 aprilie in cazul a doi polițiști…

- Republica Moldova va fi condamnata la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in dosarul privind „Frauda Bancara”, in care este vizat liderului Partidului „ȘOR”, Ilan Șor. Declarația a fost facuta de avocatul acestuia, Aureliu Colenco, in contextul unei noi ședințe de judecata in cauza penala de acuzare…

- Intre timp, la finele lunii martie 2023, judecatorii de la Tribunal au decis deja ca se impune anularea regulamentului, urmand sa motiveze aceasta decizie.Dosarul care vizeaza suspendarea Regulamentului Zonei Peninsulare din Constanta va fi deschis de judecatorii Curtii de Apel Constanta, dupa ce magistratii…

- Instanta de recurs a judecat la finele acestei saptamani recursurile declarate de CLC si Colegiul Tomis impotriva deciziei Tribunalului de a anulat HCL Constanta 203 din 30.03.2021 ce vizeaza spatiul de pe strada Flamanda din oras. Dupa dezbateri, judecatorii Sectiei de Contencios administrativ si fiscal…