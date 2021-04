Scandal la un centru de inventariere a lemnului. Amenzi de peste 27.000 de lei Un activist de mediu si alti 29 de localnici din comuna Sadova, județul Suceava, au fost sanctionati contraventional cu amenzi in valoare totala de 27.100 de lei, in urma unui protest desfasurat la un centru de inventariere a lemnului. Politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung Moldovenesc au continuat verificarile in cazul unui incident produs pe 1 aprilie, cand un activist de mediu a intrat intr-un conflict verbal cu mai multi lucratori si localnici din comuna Sadova, transmite Agerpres . Dupa verificarile efectuate au fost aplicate 46 de sanctiuni contraventionale in valoare de 27.100… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un activist de mediu si alti 29 de localnici din comuna Sadova au fost sanctionati contraventional cu amenzi in valoare totala de 27.000 de lei, in urma unui protest desfasurat la un centru de inventariere a materialului lemnos. Intr-un comunicat remis AGERPRES, joi, de Biroul de presa al IPJ Suceava,…

- Un activist de mediu si alti 29 de localnici din comuna Sadova au fost sanctionati contraventional cu amenzi in valoare totala de 27.000 de lei, in urma unui protest desfasurat la un centru de inventariere a materialului lemnos. Intr-un comunicat remis AGERPRES, joi, de Biroul de presa al IPJ Suceava,…

- La data de 24 martie 2021, in intervalul orar 12.00-15.00, Poliția Municipiului Brașov – Secțiile 1-5 Poliție, Biroul Rutier impreuna cu polițiști locali, au organizat și desfașurat o acțiune reactiv-preventiva, in sistem integrat, pe raza municipiului Brașov, in zona principalelor piețe agroalimentare.…

- In urma unui control, politistii au constatat ca, in incinta salii de festivitați a unui local din comuna Bobicesti, județul Olt, este organizat un eveniment privat, respectiv un botez, eveniment care a fost oprit.„Cu aceasta ocazie, polițiștii au sancționat contravențional reprezentanții societații…

- ACȚIUNI DE PREVENIRE ȘI LIMITARE A INFECTARII CU VIRUSUL SARS-COV-2 In ultimele 24 de ore, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au continuat activitațile de prevenire și de verificare a modului de respectare a normelor legale in vigoare pe timpul starii de alerta. Sub autoritatea…

- In cursul noptii trecute, politistii de la economic, impreuna cu efective din cadrul Politiei Municipiului Craiova si jandarmi din cadrul IJJ Dolj au desfasurat o actiune in Craiova, pentru verificarea modului de respectare a masurilor dispuse in contextul starii de alerta.Astfel, fortele de ordine…

- Politistii si jandarmii au aplicat, in ultimele 24 de ore, 5.307 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 913.950 de lei, ca urmare a incalcarii prevederilor Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a informat, sambata, Grupul de…

- "In noaptea de 16/17 ianuarie 2021, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Politiei Centrul Vechi, in continuarea verificarilor privind respectarea prevederilor Legii nr 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei…