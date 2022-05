Stiri pe aceeasi tema

- ACUZAȚII… In curtea DGASPC Vaslui mustește un scandal de zile mari dupa ce unul dintre candidații la un post de șofer scos la concurs acuza comisia de frauda. Mai exact, barbatul spune ca, dupa proba scrisa, au mai ramas in concurs patru candidați numai ca, dupa proba interviului, invingator a ieșit…

- APROAPE O MINUNE… Medicii ieșeni au transmis ca și cel de-al doilea copil care a suferit arsuri in incendiul de la Tacuta a fost salvat. Acesta a fost externat de la Spitalul de Copii “Sfanta Maria” din Iași. Reamintim ca la sfarșitul lunii martie, o locuința din satul Focșeasca, comuna Tacuta, a luat…

- Justin Trudeau a vizitat in aceste ultime zile Ucraina, aoclo unde s-a intalnit cu președintele Volodimir Zelenski. Premierul Canadei a mers in orașul puternic afectat de razboi, Irpin, moment in care a vazut cu proprii ochi catastrofa comisa in acest razboi sangeros comandat de Vladimir Putin. Vladimir…

- O mamica s-a plans de atitudinea nepotrivita pe care ar avea-o o educatoare din cadrul Gradiniței cu Program Pelungit „Sf.Sava” din Iași. Femeia a spus ca parinții dau foarte mulți bani pentru achiziția a diverse lucruri in gradinița. In plus, femeia acuza ca o educatoare nu ar permite copiilor sa bea…

- Manelistul Jador a programat un concert la Iași, pe scena Teatrului ”Luceafarul”, la inceputul lunii iunie 2022. Au fost puse bilete in vanzare pentru un turneu care urma sa cuprinda și teatrul din Iași, doar ca totul s-a schimbat radical. Ioan Holban, directorul instituției de cultura, a anunțat ca…

- Lacrimi și multa durere au ramas in urma dublei tragedii aviatice in care opt militari au murit pe loc. Evenimentul nefericit care a cutremurat Romania avut loc in seara de 2 martie, atunci cand un avion de vanatoare MIG 21 LanceR, urmat de un elicopter militar IAR330 PUMA s-au prabușit la 40 de minute…

- Valentina Ionescu a recunoscut in repetate randuri ca nu are o relație buna cu fostul soț, dar acum lanseaza noi acuzații grave la adresa barbatului. Artista susține ca acesta nu iși indeplinește datoria de tata și iși neglijeaza fiul. Potrivit spuselor ei, nu și-a luat niciodata baiatul la el acasa.