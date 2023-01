IPJ Timis: Buletin informativ - 16.01.2023

Nr. 18 din 16 Ianuarie 2023 WEEKEND DE FOC PENTRU POLITISTII TIMISENI In cursul acestui weekend, 14 15 ianuarie 2023, politistii timiseni au desfasurat mai multe actiuni in judetul Timis, in vederea prevenirii faptelor antisociale. 1. In data de 14.01.2023, politistii Biroului Rutier Timisoara, impreuna cu politistii… [citeste mai departe]