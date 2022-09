Scandal la meciul României cu Bosnia: Bătaie în tribune între ultrașii români și cei bosniaci, intervin jandarmii Este nebunie la meciul Romaniei cu Bosnia-Herțegovina, din Liga Naționilor, partida care se disputa luni seara la stadionul Giulești. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

