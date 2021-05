Stiri pe aceeasi tema

- S-a incheiat finala Eurovision 2021, gazduita de Rotterdam. Astfel ca, in cursul nopții de sambata spre duminica s-a aflat și numele marelui caștigator al celei de-a 65-a ediții a competiției: trupa rock Maneskin, din Italia. Cei patru tineri – o fata și trei baieți – au adus in scena ritmurile piesei…

- Maneskin a obținut premiul cel mare, cu piesa Zitti e buoni, cu 524 de puncte. Pe podium au fost urmați de Barbara Pravi cu piesa Voila, iar Gjon’s Tears cu Tout l’Univers a ocupat locul trei. Acuzațiile grave asupra caștigatorului Eurovision au venit imediat dupa terminarea concursului. Damiano David…

- Finala Eurovision 2021 desfasurata la Rotterdam a fost castigata, in aceasta noapte, de Italia.Aceasta va fi, in 2022, tara gazda pentru noua editie a competitiei muzicale.Piesa castigatoare este Zitti E Buoni, intepretata de Maneskin.Pentru marele trofeu s au luptat 26 de tari. Romania nu s a numarat…

- Italia a ieșit invingatoare la concursul Eurovision 2021. Interpretul Maneskin a cucerit europenii cu piesa "Zitti e Buoni". In total italianul a acumulat 524 de puncte in urma simpatiei publicului și a juriului. Știrea se actualizeaza.

