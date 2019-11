Stiri pe aceeasi tema

- Politistul local a fost amendat pentru refuzul de a se legitima, dar cei din Brigada Rutiera ar fi fost chemati la ordin, prin statie, de unul dintre sefii lor, Victor Gilceava, comisar sef de politie, si acesta i-ar fi pus sa ii anuleze amenda, scrie Stiri pe surse. Gilceava poate fi dat de gol de…

- STIRIPESURSE.RO a publicat, vineri, in exclusivitate, un videoclip in care un polițist local a refuzat sa se legitimeze in fața unei echipe de la Brigada Rutiera. Mai mult, acesta a jignit echipajul și l-a amenințat cu intervenții din partea șefilor sai și a celor din Poliția Capitalei. Potrivit…

- Politia Capitalei a informat ca a fost retinuta înca o persoana în dosarul crimei care a avut loc la sfârsitul lunii septembrie în Piata Constitutiei din Bucuresti, în prezent fiind opt persoane în

- Polițiștii au gasit in aceasta seara o fetița care a fost data disparuta in București. Oamenii legii aflasera ca minora a cerut bani rudelor in ziua disparitiei. „In data de 18 septembrie, fata a cerut o suma de bani bunicului. A spus ca vrea sa isi cumpere ceva, dupa care a plecat. Nu a mai dat niciun…

- Este vorba de o acțiune a polițiștilor locali aradeni din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice care dupa mai multe sesizari ale aradenilor s-au deplasat in cartierul Micalaca, luni, 2 septembrie. Polițiștii locali au depistat mai multe autoturisme parcate pe trotuare sau pe trecerile…

- Ieri, 21.08.2019, polițiștii locali din cadrul Biroului de Ordine Publica și Evidența Persoanei, aflați in timpul serviciului de patrulare in zona de nord a municipiului, s-au autosesizat cu privire la faptul ca, in zona stației de autobuz din vecinatatea Curții de Apel, se afla un copil de aproximativ…

- in care se organizeaza sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat Incepand de miercuri, 21.08.2019 și pana marți, 03.09.2019, perioada in care se desfasoara sesiunea de toamna a examenului de Bacalaureat, agentii din cadrul Directiei Generale de Politie Locala Sector 6 se vor implica activ in mentinerea…