Scandal la Constanța. Primarul Vergil Chițac forțat de un consilier să prăduiască 2.000.000 de euro Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a intrat intr-un scandal uriaș privind inființarea Organizației de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța din cauza unui consilier de al sau. Chițac vrea OMD legal Constatand ca a pierdut meciul turistic din acest sezon estival cu Mangalia, edilul Constanței, Vergil Chițac, incearca sa reduca pentru anul viitor decalajul atracției turistice a stațiunii Mamaia fața de sudul Litoralului. Practic, Vergil Chițac a constatat ca Mamaia a pierdut batalia turistica cu stațiunile din sudul Litoralului din cauza faptului ca la Mangalia funcționeaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a surprins publicul cu melodia de debut, "Te-am asteptat sa vii", acum un an, tanara artista de la Iasi, Teodora Rusu, lanseaza in aceasta toamna noua piesa, „Aripi de Iubire". Din spusele artistei, spre deosebire de piesa de debut, in „Aripi de Iubire" se simte un pic mai in "stihia ei muzicala",…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca in cursul zilei de vineri a participat la Forumul „Intalnirile franco-romane pentru turism” organizat de Ambasada Franței in Romania impreuna cu Consiliul județean Suceava și autoritați locale din județ. In cadrul forumului, Ion Lungu a prezentat sintetic Strategia …

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat ca in cursul zilei de vineri a participat la Forumul „Intalnirile franco-romane pentru turism” organizat de Ambasada Franței in Romania impreuna cu Consiliul județean Suceava și autoritați locale din județ. In cadrul forumului, Ion Lungu a prezentat sintetic Strategia …

- Patru persoane au fost duse la audieri de procurorii DIICOT pentru ca ar fi transmis date nedestinate publicitații privind rezervele minerale din Romania catre firma din același consorțiu din Serbia, precizeaza DIICOT.

- De ce ne-a fost teama nu am scapat! A fost scandal in tribune la meciul Romania – Bosnia, ultimul duel din grupa B din Liga Națiunilor. Totul a inceput dupa ce fanii noștri i-au provocat pe rivali, iar petardele au zburat in toate parțile. Jandarmii au intrat in tribune și au incercat sa linișteasca…

- - Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca au fost acordate vize de intrare tuturor oficialilor desemnați de Federația Rusa ca membri ai delegației oficiale la Conferința ITU de la București, in numar de 17, conform solicitarii parții ruse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O inițiativa cetațeneasca vrea sa ajunga la prima generație din UE fara tutun. Practic, solicitarea depusa la Comisia Europeana prevede ca cei nascuți dupa anul 2010 sa nu mai poata cumpara deloc țigari in statele membre ale Uniunii Europene asta in contextul in care Romania este mult peste media UE…

- Reforma in turismul romanesc. Vom avea Organizații de Management al Destinației. Pentru inceput, acestea vor funcționa la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare, iar ulterior și la nivel local.