- Andreea Berecleanu, prezentatoarea principalului jurnal de stiri de la Antena 1, „Observatorul“, a anuntat pe Facebook ca se desparte de postul de televiziune. Ea nu a facut precizari legate de motivul plecarii.

- Este iar scandal la Antena 1, acolo unde cea mai mare vedeta a postului a decis sa demisioneze! Andreea Berecleanu, prezentatoarea principalului jurnal de știri, Observator 19, a decis sa plece și sa arunce cuvinte grele la adresa conducerii. Fosta prezentatoare lasa de ințeles ca va reveni la o…

- Andreea Berceleanu a avut prima reacție dupa ce a fost inlocuita de Alessandra Stoicescu la pupitrul Observatorului de la Antena 1. Aceasta a transmis un mesaj pe contul de socializare.„Am stat 17 ani in Antena 1 pentru ca nu am fost constransa in vreun fel. Astazi drumurile noastre se despart. Nu voi…

- Cea care se afla printre primele optiuni ale sefilor pentru a o inlocui pe Andreea Berecleanu este chiar Sandra Stoicescu, scrie Libertatea.ro. Sandra se afla momentan in concediu de creștere a fetiței sale, acum in varsta de șase luni. Proaspata mamica este vedeta postului Antena 1, ea fiind…

- Dan Negru a facut o postare pe pagina sa de Facebook, dupa ce Pro TV a anunțat ca va aduce pe micile ecrane o noua emisiune, numita "Masked Singer", iar formatul show-ului este asemanator cu al aceluia in care Dan Negru aduce maști in prim-plan și se bucura de un succes uriaș. Citeste si:…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a refuzat vineri demisia prezentata de catre premierul sau dimineața, spunând ca vrea sa îi dea o a doua ”șansa” pentru acest post, relateaza AFP. ”Am decis sa va ofer o a doua șansa dumneavoastra și guvernului dumneavoastra”,…

- Deputatul PMP Robert Turcescu este contrat de un coleg de partid dupa ce a afirmat ca Ludovic Orban este singurul candidat care o poate invinge pe Gabriela Firea la Primaria Capitalei. Stefanel Dan Marin, vicepresedinte PMP si fost primar interimar al Capitalei (septembrie-noiembrie 2015) lasa sa…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri seara, ca Guvernul va crea, in 2020, echipe de specialiști care vor face o analiza asupra sistemului de pensii din Romania, pentru o lege a pensiilor „mai buna”."Uitați-va in programul de guvernare. Anul viitor vom crea echipe largi de lucru care vor include…