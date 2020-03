Stiri pe aceeasi tema

- Scandal la Aeroportul Cluj, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce aproximativ 80 de romani sosiți cu o cursa din Dortmund au refuzat sa intre in carantina! Jandarmii au intervenit rapid, pentru a-i obliga... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Mai mulți jandarmi au fost nevoiți sa intervina intr-un centru de carantina din județul Arges, unde trei barbați erau implicați intr-un scandal. Aceștia au parasit camerele in care erau ținuți și sunt acum cercetati pentru zadarnicirea combaterii...

- Designerul Maria Lucia Hohan a refuzat carantina la intoarcerea din Italia! Sotul i-a facut plangere penala! Numarul cazurilor de imbolnaviri cu COVID-19 creste pe teriotoriul Romaniei. Am ajuns sa numaram deja 95 de cazuri de Coronavirus in tara noastra, iar autoritatile se pregatesc sa instituie scenariul…

- Alerta la Sibiu dupa ce un avion al companiei Blue Air, venit dintr-o zona rosie din Germania, a aterizat pe Aeroportul Internațional din municipiu. Aeronava are la bord 90 de persoane care vin din zona roșie de coronavirus. Autoritațile iau in calcul fie sa ii trimita pe pasageri inapoi in Germania,…

- Dupa aproape 24 de ore de la declaratii ale oficialilor Ministerului Sanatatii si comunicari oficiale cu privire la includerea in "zona rosie" a unor regiuni din Germania, Franta si Spania, autoritatile s-au razgandit. Romanii care se intorc in tara din aceste tari nu trebuie sa intre in carantina…

- Noua cetateni romani de etnie roma care s-au intors in aceasta dupa-amiaza din Italia, trecand prin Germania, au facut scandal la Vama din Cenad, refuzand sa intre in carantina. A fost nevoie de interventia politiei nationale, pe langa politistii de frontiera, pentru a calma spiritele. The post Scandal…

- Autoritatile turce au plasat in carantina marti 132 de pasageri si echipajul unui avion al companiei Turkish Airlines care venea din Iran, existand suspiciuni ca unii dintre ei ar putea fi purtatori ai noului coronovarius, relateaza AFP.Ministerul turc al Sanatatii a anuntat intr-un comunicat…

- Romanii din Italia sunt abordați de personaje dubioase, care le ofera servicii și sfaturi ca sa evite carantina daca vor sa se intoarca in țara. Un barbat aflat in vacanța in Veneția a facut dezvaluiri pentru Libertatea. In haosul cauzat de epidemia de coronavirus, unii romani au gasit o sursa de caștig:…