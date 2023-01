Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 19 ianuarie 2023, polițiștii din Abrud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 19 ani, din comuna Mogoș, județul Alba, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. In sarcina acestuia s-a reținut faptul ca, in noaptea de 18/19 ianuarie…

- A amenințat un tanar și i-a taiat cauciucurile mașinii, pe o strada din Blaj. Barbat de 36 de ani, reținut de polițiști Un barbat de 36 de ani a fost reținut pentru distrugere și amenințare de polițiștii din Blaj, dupa ce a amenințat un tanar și i-a taiat anvelopele mașinii. Potrivit IPJ Alba, la data…

- Miercuri, 28 decembrie 2022, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 24 de ani, din localitatea Miraslau, care este cercetat pentru lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. In noaptea de 25 decembrie/26…

- „La data de 27 decembrie a.c, politistii au fost sesizati de catre un barbat cu privire la faptul ca ar fi agresat, in incinta Primariei comunei Petresti. Din primele cercetari, politistii au constat ca un barbat, de 54 de ani, ar fi fost agresat fizic de un altul, de 57 de ani. Politistii efectueaza…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Turda au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 23 de ani, din același municipiu, fața de care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii

- SCANDAL la Garbova: Un barbat a ajuns la spital, in urma unui conflict pe strada. Agresorul, reținut de polițiști SCANDAL la Garbova: Un barbat a ajuns la spital, in urma unui conflict pe strada. Agresorul, reținut de polițiști La data de 17 decembrie 2022, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș…

Un barbat a fost retinut de politistii din Botosani dupa ce a incalcat ordinul de protectie, el mergand la locuinta sotiei sale, unde a facut scandal si a agresat-o pe femeie, desi avea interdictia de a se apropia la mai putin de 150 de metri de aceasta, potrivit news.ro.

Un barbat din municipiul Galati a fost retinut de politisti dupa ce si-a agresat concubina si a provocat scandal la domiciliul acesteia, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres.