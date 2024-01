Stiri pe aceeasi tema

- In a doua zi de Craciun, un apartament de la etajul 3 din Topoloveni a luat foc. Inauntru se afla o femeie și fiul sau, subiect prezentat și AICI. Joi, 4 ianuarie, polițiștii au reținut-o pe femeie, care este cercetata pentru violenta in familie in varianta agravata a tentativei de omor si distrugere…

- O femeie, de 34 de ani, a fost lovita, joi dimineața, intr-o parcare din Avrig, județul Sibiu, de o mașina al carei șofer statea pe telefon și nu a asigurat mașina. Aceasta a pornit și a mers cu spatele aproximativ 10 metri. Accidentul a avut loc in Piața Gheorghe Lazar din orașul Avrig. Un barbat,…

- O femeie de 34 de ani a fost lovita, joi dimineața, intr-o parcare din Avrig, județul Sibiu, de o mașina al carei șofer statea pe telefon și nu a asigurat mașina care a pornit și a mers cu spatele circa 10 metri.

- Un chioșc de ziare din Sectorul 2 al Capitalei a sarit in aer luni. Explozia a avut loc dupa ce o vanzatoarea a pornit o butelie pentru a se incalzi. Chioșcul a fost cuprins de flacari și a explodat. O femeie, angajata la un chioșc de ziare, a pornit o butelie in incinta, care a explodat, iar chioșcul…

- O menajera este acuza ca a ucis o batrana, care ii era patroana. Cristina, o tanara in varsta de 25 de ani, ar fi impins-o pe femeie pe geam, in urma cu mai bine de un an, dupa ce ar fi avut un conflict de proporții.

- O femeie de 65 de ani a murit marți dupa ce o mașina care nu ar fi fost asigurata corespunzator in momentul parcarii pe o strada din Brașov ar fi pornit pe drumul inclinat și a lovit-o pe femeie.

- O tanara in varsta de 28 de ani, cu dubla cetațenie moldoveneasca și romana, a fost oprita pe Aeroportul Internațional Chișinau in timp ce incerca sa urce intr-un avion cu ruta Chișinau-Londra cu bagajul plin cu țigari de contrabanda, scrie Deschide.md. Astfel, in cadrul controlului de specialitate,…

- O femeie din Polonia și-a lasat copilul de doar 3 ani singur in mașina, iar cel mic a plecat cu ea. Gestul iresponsabil al acesteia ar fi putut duce la o adevarata tragedie. Incidentul a avut loc in parcarea unui supermarket din Wroclaw. Deși nu avea permis de conducere, femeia de 30 de ani s-a urcat…