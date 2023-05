Stiri pe aceeasi tema

- Un autocolant cu inscriptie in limba maghiara a fost lipit peste placa de pe Mormantul Eroului Necunoscut din municipiul Satu Mare, prefectul Radu Roca anuntand ca a convocat institutiile abilitate, potrivit Agepres."Este de datoria mea ca prefect al judetului Satu Mare sa intervin rapid si sa clarific…

- Un focar de pesta porcina africana a fost depistat la o ferma din Satu Mare. Peste 10.000 de porci vor fi uciși pentru a evita raspandirea focarului. Focar de pesta porcina la o ferma de porci din Satu Mare. La scurt timp dupa apariția acestui focar, prefectul Radu Roca care este și presedinte al Centrului…

- In cadrul Programului ”Comemorarea eroilor neamului in județul Satu Mare”, prefectul Radu Roca, a participat la manifestarile organizate astazi la Hodod și Lelei. Au fost depuse coroane și jerbe de flori in memoria și cinstirea eroilor Armatei Romane cazuți in luptele din aprilie 1919 de eliberare a…

- Un naufragiu in Marea Mediterana a curmat viața a cel puțin doua persoane, in timp ce alte douazeci de persoane sunt date disparute, a anunțat ONG-ul german ResQship pentru AFP. Din fericire, alte 22 de persaoane au fost salvate de nava ONG-ului și debarcate pe insula italiana, Lampedusa. Cați bani…