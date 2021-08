Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joe Biden, si sotia sa, Jill Biden, vor primi a treia doza de vaccin anti-COVID-19 pentru consolidarea imunitatii, dupa ce administratia de la Washington a anuntat ca Statele Unite incep in septembrie vaccinarea populatiei cu a treia doza, relateaza Reuters. ''Vom primi vaccinurile…

- Fostul presedinte american Donald Trump a declarat marti seara, intr-un interviu acordat Fox News, ca decizia SUA de a merge in Afganistan a fost „cea mai proasta din istoria tarii noastre" si l-a criticat pe actualul lider de la Casa Alba pentru modul in care a gestionat retragerea din zona si situatia…

- Ministrul belgian al afacerilor externe, Sophie Wilmes, a anuntat miercuri rechemarea de urgenta a ambasadorului Belgiei la Seul, dupa un nou incident in care a fost implicata sotia acestuia din urma in capitala sud-coreeana, relateaza AFP. O sursa diplomatica de la Bruxelles a confirmat pentru…

- Jill Biden, soția președintelui SUA, Joe Biden, apare pe coperta editiei de august a revistei Vogue, cu titlul „O prima doamna pentru noi toti”, potrivit News . Apariția primei doamne a SUA pe coperta subliniaza contrastul cu Melania Trump, care a fost ignorata de publicatie, spre nemultumirea ei si…

- La intalnirea cu premierul britanic Boris Johnson si sotia acestuia, Prima Doamna a Statelor Unite, Jill Biden, a ales sa transmita lumii un mesaj simplu, „LOVE‟. Jill Biden il insoteste pe presedintele Joe Biden in Europa in primul turneu in strainatate de la instalarea la Casa Alba. Ea avea scris…

- Avionul cu jurnaliști acreditați la Casa Alba, care urmeaza sa il insoțeasca pe Joe Biden in vizita in Marea Britanie, nu a putut decola, miercuri, la timp din cauza unor insecte. Este vorba despre cicade, insecte care au invadat diverse zone din Statele Unite ale Americii, dupa ce 17 ani au stat sub…