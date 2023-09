Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca și George Simion au fost actorii principali ai unui scandal in plenul Senatului, in timp ce liderul AUR strangea semnaturi pentru moțiunea impotriva Guvernului. Cei doi parlamentari și-au aruncat vorbe grele referitor la acuzațiile de viol lansate dupa Școala de vara a AUR.

- George Simion și Diana Șoșoaca s-au intersectat in Parlament, in timp ce ambii transmiteau live imagini pe Facebook, in timpul unei ședințe. George Simion aduna semnaturi pentru depunerea unei moțiuni de cenzura impotriva guvernului Ciolacu și a abordat-o și pe fosta sa colega de partid pentru a-i susține…

- Scandal-monstru in Senatul Romaniei miercuri intre senatoarea Diana Șoșoaca și George Simion. Liderul AUR a venit sa stranga semnaturi pentru moțiunea lui Alexandru Rafila, moment in care Diana Șoșoaca a intervenit, cerandu-i sa paraseasca sala.„Nu vrem susținatori de violatori in sala. Este inacceptabil…

- Toni Grebla, presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a declarat, pentru agenția News.ro, ca institutia a demarat, incepand cu 1 seprembrie, un control la AUR, demersul vizand, printre altele, legalitatea cheltuirii banilor din subvenția de la stat. George Simion da vina pe USR și pe ONG-uri…

- Scandal in paritdul lui Șoșoaca: Oamenii ar pleca dupa ultimele decizii ale senatoareiPlecari din partidul Dianei Șoșoaca, dupa ce senatoarea și-a pus soțul numarul 2 in SOS Romania și l-a anunțat pe Eugen Teodorovici drept propunere de premier. Bogdan Vasile președintele filialei din Marea…

- Sindicaliștii din Educație semnaleaza faptul ca una din cele mai importante promisiuni smulse guvernanților in timpul grevei generale declanșata in 22 mai, privind noua grila de salarizare aplicabila din ianuarie 2024, a ramas neonorata. Termenul lansat de reprezentanții Guvernului – 15 iulie pentru…

- Diana Șoșoaca a vorbit la Realitatea PLUS despre scandalul azilelor in care batranii sunt tratați in condiții groaznice. Ea a lansat acuzații dure la adresa lui Marcel Ciolacu dar și a intregii clase politice:"Domnul Ciolacu zici ca a venit de pe luna și a picat acum prim-ministru intr-o țara in care…

- Plenul Parlamentului a votat marti, cu 264 de voturi „pentru”, 36 „impotriva” si 61 de abtineri, modificarea Regulamentului pentru sanctionarea alesilor care fac scandal la sedintele comune ale celor doua Camere. Senatoarea neafiliata Diana Sosoaca a declarat in cadrul dezbaterilor ca este o lege anti-Sosoaca,…