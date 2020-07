SCANDAL în MAI: Sindicaliștii din Poliție DENUNȚĂ 'HEIRUPISMUL' de partid și acuză că sunt trimiși să se infecteze cu coronavirus E revolta in Poliție pentru ca agenții sunt trimiși sa faca ceea ce fac colegii lor de la Locala inca de la inceputul pandemiei in Romania: sa verifice daca cei aflați in izolare la domiciliu respecta obligațiile legale. Sindicalistii din Politie acuza conducerea IGPR ca, ”intr-un heirupism de partid”, ii expune intentionat pe politisti riscului infectarii cu coronavirus, reclamand ca sunt trimisi la persoane suspecte de coronavirus aflate in autoizolare, pentru semnarea unui proces-verbal, conform News.ro. Citește și: INCHIDEREA ȘCOLILOR a dus la CREȘTEREA notelor MARI la examene:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

