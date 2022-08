Stiri pe aceeasi tema

- Noi contre in coaliția de guvernare intre PSD și PNL dupa schimbarea directorului Portului Constanța. Fostul director Florin Goidea, a fost schimbat din funcție cu Florin Vizan, susținut de PSD. Marți, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca lucrurile in port nu funcționau așa cum ar fi trebuit,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, despre pregatirea unui nou pachet de masuri pentru sprijinirea populatiei, ca este obligatoriu, dupa ce va fi analizata puterea de cumparare, in urma datelor INS. Despre compensarea cu 50 de bani a pretului la combustibil, liderul PSD a spus ca acest…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat marți ca va exista o discuție in Coaliție despre schimbarea unor miniștri din Guvern. „Sunt ferm convins ca se va face la un moment dat o remaniere”, a spus Ciolacu. Intrebat de jurnaliști daca printre miniștrii remaniați s-ar putea regasi și ministrul PSD…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, despre supraimpozitarea pensiilor speciale, ca sunt purtate discutii in Coalitie si ca este ferm convins ca pana la urma vor veni cu o solutie graduala. „Incepem sa ne punem de acord”, a mai afirmat liderul PSD.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis, marți, ca face „un ultim apel catre colegii mei din Coaliție, inainte de reuniunea de maine, sa ințeleaga necesitatea ca Romania sa aiba un cadru fiscal modern și european”.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca este posibil ca pachetul legilor sigurantei nationale sa se discute in coalitia de guvernare, mentionand ca a vazut aceste acte normative, dar pana acum nu a avut loc o discutie oficiala pe aceasta tema, informeaza Agerpres . „Este posibil sa…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu, afirma ca, de la 1 ianuarie anul viitor, pensiile vor fi majorate ”conform legii”. El mentioneaza ca legea in acest sens trebuie respectata si, intrebat daca este posibila o crestere a pensiilor in cursul acestui an, raspunde ca nu s-a discutat acest aspect in coalitie.”Nu…

- Romanii sufera din cauza scumpirii alimentelor, combustibilului, energiei și a inflației ridicate, declara președintele PSD, Marcel Ciolacu, la bilanțul de 6 luni al guvernarii: „Am reparat ce era urgent”. „Am decis sa intram la guvernare acum șase luni pentru ca situația țarii devenise dramatica. Guvernarile…