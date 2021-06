Stiri pe aceeasi tema

- Tensiunea a atins cote maxime in ediția 44 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, de la Antena 1. In timpul celui de-al 15-lea battle, Sorin Bontea a facut o criza uriașa de nervi și echipa verde s-a certat cu echipa albastra.

- Rasturnare de situație la Chefi la cuțite! Așa cum ne-au obișnuit, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu nu se dau in laturi de la nimic pentru a caștiga competiția de la Antena 1. De aceasta data, deznodamantul ultimului episod i-a lasat pe toți masca. Surpriza la Chefi la cuțite!…

- In al cincilea battle din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Catalin Scarlatesuc s-a enervat atat de tare pe Alexandru Badițoaia, cuțitul sau de aur, incat a facut scandal și a aruncat cu obiecte in jur, spre uimirea concurenților.

- Fomeaza un trio de senzație la Chefi la cuțite și sunt indragiți de o țara intreaga, insa v-ați intrebat vreodata cu cine este Florin Dumitrescu mai bun prieten dintre Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea? Juratul de la Chefi la cuțite, de pe Antena 1, le-a oferit raspunsul mult dorit fanilor sai. Dezvaluiri…

- Ștefan Borleanu a fost onoratul caștigator al unui cuțit de aur in urma bucatelor aduse pe masa juraților ”Chefi la cuțite”. Cel care i-a oferit ”distincția” a fost chef Florin Dumitrescu. Tot in cadrul interviului pentru emisiunea gastronomica de la Antena 1 am aflat și povestea sa. A renunțat la studii…

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reintalnit in bucarie pentru a descoperi ce surpriza le-a mai pregatit Gina Pistol, la amuleta 10 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1.

- Marți seara, Chefi la cuțite a fost din nou lider de audiența și s-a situat in topul preferințelor telespectatorilor. Conform Kantar Media, cooking show-ul de la Antena1 a obținut la nivelul publicului comercial ...

- Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au așteptat cu sufletul la gura sa descopere ce amuleta le-a pregatit frumoasa Gina Pistol, in ediția 7 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.