Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Raducanu, director al cancelariei prefectului judetului Vrancea, Nicusor Halici, ramane fara functie dupa ce a fost implicat intr-o altercatie intr-un club din Focsani. Cel cu care s-a batut este un coleg din PSD. Prefectul Nicusor Halici, ales presedinte al PSD Vrancea, a declarat ca i-a cerut…

- Catalin Raducanu, fost consilier județean PSD, și Dragoș Birladeanu, fost deputat PSD, s-au batut noaptea trecuta intr-un club din Focșani. S-a intamplat la puțin timp dupa conferința județeana de alegeri a PSD Vrancea, unde prefectul Nicușor Halici a fos

- Doi politicieni PSD s-au luat la bataie, sambata noapte, intr-un club din Focșani, la puțin timp dupa incheirea alegerilor din cadrul organizației PSD Vrancea. Cei doi politicieni implicați sunt fostul parlamentar Dragoș Barladeanu și șeful cancelariei prefectului, Catalin Raducanu.

- Politistii au intocmit un dosar penal pentru un barbat care a fost surprins in timp ce deversa pe sol, dintr-o vidanja, apa provenita dintr-o fosa, la Movilita informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Doua persoane au fost ranite si una a decedat, marti, in urma unui accident rutier produs pe E85, la Adjud, in care au fost implicate trei autoturisme, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres."Marti, in jurul orei 11,30, am fost sesizati prin 112 cu privire la producerea…

- O ambulanta SMURD care se deplasa la un caz medical a fost implicata, duminica, intr-un accident rutier, pe DN23, intre Focsani si Mandresti, in urma coliziunii rezultand ranirea a doi paramedici, precum si a conducatorului celuilalt autovehicul, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Verificari interne la Spitalul Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” Focșani, in urma apariției unei postari pe Facebook, in care se arata ca o femeie in varsta a fost ținuta o saptamana internata in spital, fara sa i se permita sa manance. „Soacra mea a fost internata saptamana trecuta la chirurgie…

- Hoț prins de polițiști dupa ce a furat bani dintr-un bagaj lasat intr-un supermarket din Aiud. Barbat din oraș, cu dosar penal Un barbat din Aiud s-a ales cu dosar penal dupa ce a furat o suma de bani din bagajul unui alt cetațean, lasat in locul special amenajat al unui supermarket. Potrivit IPJ Alba,…