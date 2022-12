Scandal cu olandezii de la Damen Mangalia. Pierderi dubioase, raportate de 4 ani

Stiri pe aceeasi tema

- ■ si-au recunoscut vinovatia fostul lider de sindicat si o asistenta sefa ■ au primit sentinte cu suspendare, la fel ca alti sase angajati, care au dat mita pentru angajari definitive ■ Sentinte pentru un lider sindical si o asistenta sefa au fost pronuntate in cazul spagilor de 125.000 de euro cerute…

- Puterile regionale precum Turcia sunt hotarate sa se așeze la masa in loc sa figureze in meniu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Contractul de inchiriere a locuinței directoarei Institutului Cultural din Londra va fi reziliat din ordinul Ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, din cauza sumei exorbitante platita de statul roman.

- Lucrarile de construcție a secțiunilor de autostrada Nadașelu – Mihaiești (16,80 km) și Mihaiești – Zimbor (13,26 km) au fost intensificate. La construcția tronsonului Mihaiești – Zimbor muncesc peste 1.000 de oameni, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Potrivit CNAIR,…

- Compania DEDEMAN a inceput lucrul la noul cartier rezidențial situat la ieșirea din Bacau, spre Roman. Proiectul, anunțat in premiera de Ziarul de Bacau in 2019, a fost demarat in forța de firma fraților Paval. Compania a adus, așa cum se poate observa in fotografii, zeci de utilaje la fața locului,…

- "Lipsa investițiilor a dus ca la acest moment in care vorbim - 2022, anul de grație - avem lucrul confirmat și recunoscut de compania Apa Term 70% din rețeaua din Roman are pierderi de apa.Lucrurie au trenat, nu s-a intamplat absolut nimic și se ajunge ca in fiecare zi sa avem apa cu porția la un…

- Un vas antic de ceramica, descoperit de arheologi in timpul sapaturilor efectuate in perimetrul șoselei Simeria – Geoagiu, Hunedoara, disparut de pe șantier. Polițiștii cauta autorul furtului.