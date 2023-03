Stiri pe aceeasi tema

- INFORMARE … Politistii rutieri si cei specializati in prevenirea criminalitatii, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, au desfasurat activitati informativ-preventive la Scoala Gimnaziala Tutova. Actiunea a avut rolul de a informa si constientiza elevii din ciclul primar si gimnazial…

- PICAT LA TESTUL FIOLEI… Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au acționat, vineri dimineața, in sistem integrat, pe drumurile publice din județul Vaslui, pentru verificarea transportului public de persoane. Polițiștii au verificat peste 45 de autovehicule de transport…

- FARA RUȘINE!… Bataie cu bate, pietre și zeci de petarde aruncate in curtea unui localnic din Vulpașeni, comuna Bacani! Trei indivizi care consumasera alcool din belșug, au vrut sa se distreze și au aruncat cu petarde, iar apoi au luat la bataie și doi tineri. Judecatorul de drepturi și libertați din…

- RAZII… Peste 650 de angajați ai Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui s-au aflat la datorie in perioada 30 decembrie 2022 – 2 ianuarie 2023, pregatiți sa intervina in sprijinul cetațenilor. In contextul sarbatoririi Anului Nou, efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au fost angrenate…

- RAZIE… Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui continua activitațile in cadrul acțiunii naționale “FOC DE ARTIFICII”, pentru verificarea legalitații desfașurarii operațiunilor cu articole pirotehnice derulate de persoanele fizice și juridice in perioada sarbatorilor de iarna. Astfel, incepand cu data…

- CAPTURA… In aceasta perioada, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui au intensificat controalele in cadrul actiunii nationale “Foc de artificii”. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Vaslui, incepand cu 21 noiembrie au…