- Lionel Messi, 33 de ani, a declarat ca va ramane la FC Barcelona, deși in urma cu 10 zile a trimis un fax conducerii catalane in care iși exprima dorința sa plece dupa 20 de ani petrecuți la club. "Nu as merge niciodata la tribunal impotriva clubului vietii mele. De aceea voi ramane la Barcelona", a…

- Messi nu a fost prezent nici la testele de depistare Covid-19 de duminica. Martea trecuta, Lionel Messi a transmis conducerii FC Barcelona ca vrea sa plece de la echipa. Argentinianul mai are un an de contract cu FC Barcelona si intelegerea lui are o clauza de reziliere de 700 de milioane de euro. O…

- Atacantul argentinian Lionel Messi a transmis conducerii FC Barcelona ca vrea sa plece de la echipa, scrie presa catalana, transmite stirileprotv.ro. Potrivit cotidianului Sport, Messi vrea rezilierea unilaterala a contractului valabil pina in 2021, cu clauza de 700 de milioane de euro. Messi ar fi…

- Lionel Messi nu are parte doar de cuvinte de lauda, decarul Barcelonei fiind vazut oarecum vinovat de forma slaba aratata de Antoine Griezmann la formația catalana. Argentinianul a fost atacat grosolan de un fost mare internațional francez, acesta precizând despre Leo ca este "un copil de…

- FC Barcelona a invins-o pe Leganes cu scorul de 2-0, marti seara, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Spaniei si s-a desprins pentru moment de rivala Real Madrid. Scorul a fost deschis de tanarul Ansu Fati, chiar inainte de pauza (min. 42), cu…