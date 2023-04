Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 3.400 de militari vor lua parte, in perioada 20 martie - 2 aprilie, la Exercitiul multinational "Sea Shield 2023", care se va desfasura in Romania, au transmis, miercuri, intr-un comunicat, oficialii Fortelor Navale Romane.

- La Centrul Militar Județean Maramureș continua inscrierile pentru invatamantul militar postliceal (maistri militari si subofiteri). Pentru invațamantul militar postliceal sunt scoase la concurs de admitere: a. Studii postliceale – maiștri militari (2 ani) – 444 locuri (5 școli); b. Studii postliceale…

- Marți, a fost publicata minuta celei de a doua ședințe de politica monetara a BNR care s-a desfașurat in 9 februarie. Documentul exprima optimism din partea conducerii BNR, care vede rata anuala a inflației decelerand la nivelul de o cifra in trimestrul al treilea, pentru a ajunge la finalul anului…

- Șoferul a anunțat miercuri, printr-un apel la 112, ca se afla in imposibilitatea de a ieși din autoturismul personal, oprit pe marginea drumului, pentru ca fiecare mișcare a sa ar putea afecta echilibrul precar in care se afla mașina și s-ar prabuși in prapastia de la marginea parții carosabile, informeaza…

- Un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Tarnaveni, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma a intervenit duminica, 5 februarie, in jurul orei 20.53, in localitatea Coroi, comuna Coroisanmartin, in urma producerii unui accident rutier. "Este vorba despre un singur autoturism care a parasit…

- Fortele Navale Romane au transmis ca orice mina marina care pluteste in deriva, pe mare, in proximitatea plajelor sau care esueaza pe plaja reprezinta un pericol pentru populatia din zona si pentru cei care desfasoara activitati pe mare. Fortele Navale recomanda celor care observa astfel de obiecte…

- Explozii au fost auzite in apropierea centralei nucleare din Zaporojie in timpul atacurilor de joi, anunța agenția nucleara a ONU. Președintele ucrainean cere noi sancțiuni impotriva Rusiei, iar aliaților sa furnizeze Ucrainei mai multe arme.

- Fotbalul romanesc este in doliu. Lucian Todea a murit, vineri, la varsta de 36 de ani, dupa ce s-a luptat cu o forma agresiva de cancer la cap, informeaza sportarad.ro. Lucian Todea a debutat inprima liga a fotbalului romanesc la 20 de ani, pe 3 martie 2007, la UTA, sub comanda lui Marius Lacatuș. In…