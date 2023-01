Stiri pe aceeasi tema

Trupul neinsufletit al tanarului, de 22 de ani, din judetul Mures, care a cazut sambata in lacul Colibita, in timpul unei plimbari cu hidrobicicleta, a fost recuperat marti de scafandri, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud, citat de Agerpres.

- Un tanar de 22 de ani a fost cautat in lacul Colibița de sambata dupa-masa. In urma cu cateva momente, trupul acestuia a fost adus la mal de salvatorii-scafandri. Trei tineri s-au rasturnat cu hidrobicicleta pe lacul COlibița, sambata dupa-masa. Doi au reușit sa inoate la mal, dar Mihai s-a inecat.…

- Specialiști din cadrul inspectoratelor pentru Situații de Urgența Salaj și Cluj ofera sprijin in misiunea de cautare a tanarului disparut acum trei zile in lacul Colibița. Conform informațiilor prezentate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Bistrița-Nasaud, pompierii salajeni intervin in misiunea…

- Un barbat, de 52 de ani, din comuna Tarlisua si-a pierdut viata, vineri dupa-amiaza, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul pe un drum comunal din satul Agries, potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, informeaza Agerpres. Barbatul a intrat in stop cardiorespirator…

- Un fenomen straniu a fost observat in aceasta dupa-amiaza pe raul Salauța din Bistrița-Nasaud, unde apele s-au colorat in roșu aprins. Imagini cu raul „insangerat“ au fost surprinse de proprietarii pastravariei Rin din Romuli și postate pe facebook. „Cred ca se fac prospecțiuni minere pe unul din afluenții…