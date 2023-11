Stiri pe aceeasi tema

- Soldații israelieni care se pregatesc pentru o ofensiva terestra in Fașia Gaza se vor confrunta cu o serie de provocari serioase - cladiri inghesuite, mine și tuneluri - in timp ce ii vor vana pe militanții Hamas care se amesteca printre civili, o situație ce ar putea provoca suferințe umane imense…

- Armata israeliana pregatește cel mai puternic desant in nordul Fașiei Gaza, de la Razboiul de șase zile incoace. Generalii amenința ca vor urma atacuri pe mare, prin aer și pe uscat, pentru distrugerea rezistenței trupelor Hamas, ascunse in tuneluri. Liderii țarilor civilizate fac un pelerinaj la Tel…

- Mai multe cadavre ale unor israelieni rapiti de gruparea palestiniana islamista Hamas au fost gasite la marginea Fasiei Gaza, a anuntat un purtator de cuvant al armatei israeliene, informeaza Reuters.Armata israeliana a declarat ca fortele sale se pregatesc sa puna in aplicare o gama larga de planuri…

- Israelul vizeaza bazele folosite de forța de comando Nukhba din cadrul Hamas, susținand ca aceasta a condus incursiunea in sudul Israelului și a efectuat primul val de masacre in comunitațile israeliene de la granița.

- Peste un milion de palestinieni din nordul Fașiei Gaza au la dispoziție mai puțin de 24 de ore pentru a se refugia in sudul teritoriului. Mii de civili au inceput sa plece, in condițiile in care un asalt terestru israelian este iminent.

- Sase dintre ostatici au fost ucisi in lovituri asupra a doua locatii separate din districtul de nord, iar alti sapte au murit in lovituri care au lovit trei locatii din districtul Gaza, potrivit comunicatului.Hamas amenintase anterior ca va incepe sa execute ostatici israelieni, daca Israelul isi continua…

- Organizația terorista Hamas a publicat pe rețelele sociale o inregistrare video care prezinta distrugerea unor tancuri ale armatei israeliene, inclusiv cel mai modern model de astfel de blindat - Merkava 4 - cu ajutorul unor drone kamikaze.

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a amenintat luni seara ca va ucide ostaticii israelieni in Gaza ca reactie la raidurile israeliene asupra enclavei palestiniene, potrivit unui comunicat, relateaza AFP. „De fiecare data cand oamenii nostri vor fi luati ținta fara avertisment, aceasta va avea ca…