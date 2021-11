Mai puțin de 20.000 de persoane au mers sa se imunizeze cu prima doza de vaccin anti-COVID in ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate duminica de Comitetul Național pentru Coordonarea Activitaților privind Vaccinarea (CNCAV). Bilanțul prezinta o scadere de aproape 5.000 fața de ziua precedenta. Potrivit datelor transmise de autoritați, in ultimele 24 de ore, 80.627 de persoane s-au vaccinat anti-COVID. Dintre acestea, doar 18.301 s-au prezent pentru prima doza, 44.348 la rapel, in timp ce 17.978 de persoane au venit pentru doza a treia cunoscuta ca „booster”. In total, de la inceputul campaniei…