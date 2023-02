Pentru a evita neplacerile cauzate de problemele legate de ingheț a instalațiilor de alimentare cu apa, societatea VITAL S.A vine in intampinarea utilizatorilor noștri cu cateva recomandari tehnice: verificați conductele de apa, precum și robineții montați pe instalație, in vederea depistarii pierderilor de apa care ar putea duce la inghețarea conductelor; blocați accesul aerului rece in subsoluri, casele de scara si incintele pe unde trec instalatiile; montați geamuri acolo unde ele lipsesc și țineți ușile incintelor inchise; izolați conductele cu materiale izolatoare (polistiren, vata minerala…