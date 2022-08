Stiri pe aceeasi tema

- Bucharest Jazz Festival va avea loc intre 16 si 18 septembrie, pentru prima data la Combinatul Fondului Plastic, un spatiu dedicat evenimentelor din zona de arte si design, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatatii, a anuntat luni, 4 iulie, intr-o conferinta de presa, ca estimeaza o crestere a numarului de cazuri de COVID in perioada urmatoare, iar in varful acestui val, preconizat pentru inceputul sau sfarsitul lunii august, sa se ajunga la 10.000 de cazuri pe zi.

- Ceața s-a ridicat, parca, in urma clarificarilor legale dintre Johnny Depp și fosta soție Amber Heard, și „corabia” pare gata de voiaj! A cui corabie? A legandarului Capitan Jack Sparrow, evident, Johnny Depp fiind, din nou, „in carți” pentru a-l interpreta, potrivit click.ro. Cei de la Disney par ca…

- Traditia performantei in tenisul de masa romanesc continua prin campionii si cei 168 de sportivi de la Paleta de Argint! Un turneu de top, dominat, anul acesta, de copiii de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanta. Timp de trei zile, la Buzau, au avut loc intrecerile Paletei de Argint,…

- La un an de la abandonul din primul tur de la Wimbledon de anul trecut, Serena Williams isi va face revenirea pentru editia din 2022. Pe contul ei de Instagram, vedeta americana a dat "intalnire" la Wimbledon, turneu pe care l-a castigat de sapte ori in cariera. "SW (pentru Serena Williams) si SW 19…

- Ianis Hagi, noi imagini de la recuperare. Internaționalul roman muncește in continuare pentru a reveni pe gazon dupa grava accidentare suferita in ianuarie. Mijlocașul lui Rangers a prezentat deja doua episoade din mini-seria „Intoarcerea” in care e infațișat dificilul drum al recuperarii sale fizice.…

- Gennaro Gattuso (44 de ani) este noul antrenor al celor de la Valencia. Italianul a semnat un contract pe doi ani cu „liliecii”. Tehnicianul era liber de contract din iunie 2021, atunci cand pleca de la Napoli, formație pe care a pregatit-o din decembrie 2019. Gennaro Gattuso, noul antrenor al Valenciei…

- Piata aeriana, de peste 3 mld. euro, s-a prabusit in pandemie, dar datele de la Eurocontrol din primele cinci luni din 2022 arata un avans de 110% al traficului comparativ cu aceeasi perioada din 2021, impulsionat de dorinta romanilor de a calatori. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…