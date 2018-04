Saturn, Marele Învățător, își începe mersul retrograd. Iată cum îți influențează zodia! Saturn, considerat in astrologie Marele Invațator sau Marele Malefic, iși incepe mersul retrograd din data de 17 aprilie 2018. Atunci cand retrogradeaza, o planeta se intoarce pentru a rezolva ceea ce nu s-a rezolvat in mersul sau direct, iar in cazul lui Saturn va fi vorba de lecții pe care acesta ne va forța sa le invațam. Saturn aduce obstacole, intarzieri, pierderi, eșecuri și restricții foarte mari in sectorul astrologic pe care-l influențeaza, insa rolul sau este de a ne ajuta sa invațam o lecție, lecție care poate fi mai dificila sau mai ușoara, in funcție de fiecare persoana in parte și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tatuajul, la originile sale, se credea ca protejeaza și ajuta persoana care-l poarta, era considerat un totem, si putea oferi detalii importante despre persoana in sine, insa cu timpul aceste atribute magice s-au pierdut și a devenit, pentru majoritate, un simplu desen pe corp. Daca te-ai hotarat sa-ți…

- BALANTA Balanta tinde sa fie extrem de sarcastica si ii place sa spuna povesti care sa se termine cu hohote de ras. Nu vei putea sa o mai opresti odata ce a inceput sa povesteasca o amintire haioasa. SCORPION Scorpionul iubeste sarcasmul. El va avea intotdeauna…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Planeta Mercur, considerata planeta comunicarii, iși incepe, in data de 23 martie 2018, mersul retrograd prin semnul Berbecului, iar aspectul va dura pana pe data de 15 aprilie 2018. Retrogradarea este privita astrologic ca un mers inapoi al planetei, iar din punct de vedere astronomic inseamna ca planeta…

- Horoscop saptamanal BANI 21-27 februarie 2018. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia ta. Banii sunt o energie. Ca sa ai bani, fii atent ce crezi despre ei si ce actiuni faci, dar tine cont si de conjunctura astrala. Sunt zile in care…

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- In data de 26 ianuarie 2018 planeta Marte, denumita și Planeta Razboiului, va intra in semnul Sagetatorului și il va tranzita pana pe data de 17 martie 2018, atunci cand iși va face intrarea in semnul Capricornului. Marte este planeta acțiunii, iar acest aspect va aduce dinamism și energie in sectoarele…