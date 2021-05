Precipitatiile abundente, care au depasit 50 de litri pe metru patrat, au condus la revarsarea de ape in judetul Satu-Mare, iar prefectul Altfatter Tamas coordoneaza o actiune a echipelor de salvare. "Prefectul Altfatter Tamas se afla in acest moment la Ratesti, unde coordoneaza actiunea de interventie pentru salvarea persoanelor si limitarea efectelor inundatiilor pe valea Maria, dar si actiunea de evaluare a pagubelor produse. Urmare a scurgerilor importante de pe versanti (peste 50 L/mp in zona) s-au acumulat debite mari pe valea Maria care nu au putut traversa sectiunea de curgere, apele revarsandu-se…