Sate românești de poveste, ca-n Elveţia sau Franţa Exista in Romania sate mai puțin știute, cu peisaje rustice superbe, asemeni celor din Elvetia sau Franta. Sirnea Sirnea e un sat din judetul Brasov, amplasat la poalele Muntilor Piatra Craiului, la o altitudine de aproape 1.400 m. Aici, la poalele Pietrei Craiului, localitatea din comuna Fundata ascunde adevarate monumente istorice cu o vechime de 300 de ani. Cateva casute ale localnicilor pastreaza patina timpului. Acestea va vor dezvalui viata satului de odinioara de prin aceste parti ale tarii. Sirnea, primul sat turistic din Romania In 1960, Sirnea a fost declarat primul sat turistic din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

