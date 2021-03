Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a anuntat, dupa o ancheta a unui inspector de etica si disciplina, ca a decis sa deschida o procedura impotriva echipei Steaua Rosie Belgrad, ca urmare a incidentelor de la meciul din 18 februarie cu AC Milan, din Liga Europa. Steaua Rosie Belgrad risca sanctiuni pentru comportament rasist,…

- Cristiano Ronaldo a disputat al 600-lea meci de campionat din cariera sa, marti seara si a contribuit cu un gol la victoria obtinuta pe teren propriu de Juventus, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Spezia, in cadrul etapei a 25-a din Serie A. Starul lusitan a ajuns astfel la 20 de goluri marcate de…

- Formatia Lazio Roma a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Sampdoris, intr-un meci din etapa a XXIII-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro. Golul a fost marcat de Luis Alberto, in minutul 24. Citește și: Garda de Mediu ii cauta pe cei care au agresat mai…

- Formatia Juventus Torino, cu Radu Dragusin rezerva, a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Sampdoria, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Chiesa ’20 si Ramsey ‘90+1. Citește și: Dezvaluire: Adrian…

- Inter a câștigat fara emoții, scor 2-0, derbiul cu Juventus contând pentru etapa cu numarul XVIII din Serie A. La gazde, Ionuț Radu a fost rezerva, la fel și Radu Dragușin la Batrâna Doamna. Golurile au fost marcate de Vidal ’12 si Barella ’52.S-au disputat…

- Formatia Napoli a invins, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 6-0, echipa Fiorentina, intr-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Italiei, noteaza news.ro. Au marcat Insigne ‘5, ’72 (penalti), Demme ’36, Lozano ’38, Zielinski ‘45+1 si Politano ’89. Partidele Crotone – Benevento,…

- Parma nu reuseste sa treaca peste perioada slaba prin care trece in ultimul timp si a inregistrat, in aceasta dupa masa, un nou esec, cel de-al cincilea consecutiv. De data aceasta, formatia la care evolueaza Vali Mihaica a cedat pe propriul teren, in fata lui Lazio, scor 0-2. Olteanul Vali Mihaila…

- Mijlocasul Razvan Marin a marcat primul sau gol in Serie A, duminica, in meciul pe care Cagliari l-a terminat la egalitate, 1-1, in deplasare, cu Hellas Verona. Confruntarea acontat pentru etapa a 10-a din Serie A . Mattia Zaccagni a deschis scorul pentru gazde (’21). Razvan Marin a egalat imediat dupa…