Șase turiști s-au urcat pe acoperișul catedralei din Como Probabil, știind ca pe acoperișul Domului din Milano e voie sa te urci și sa faci poze, șase tineri, patru baieți și doua fete, aflați in Como ca turiști s-au cocoțat ieri dimineața pe acoperișul catedralei din acest oraș, fix de-asta: sa faca poze. Numai ca, ședința foto le-a fost deranjata de pompieri și de polițiști care au venit grabnic, dupa ce cineva i-a anunțat, la fața locului. Chestia e ca trecatorii matinali s-au temut pentru viața tinerilor, caci, sa te cocoți pe un acoperiș de catedrala e o adevarata cascadorie. Pompierii au venit la fața locului cu camionul cu scara, ca sa poata sa-i… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

