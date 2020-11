Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara trage un semnal de alarma privind ocuparea locurilor pentru pacientii cu COVID-19 si declara ca sase persoane au decedat de duminica si pana luni, din cauza lipsei de locuri in Sectia de ATI. "Suntem intr-o situatie…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara trage un semnal de alarma privind ocuparea locurilor pentru pacientii cu COVID-19 si declara ca sase persoane au decedat de duminica si pana luni, din cauza lipsei de locuri in Sectia de ATI.”Suntem intr-o…

- Edilul avea 69 de ani și in urma cu cateva zile a fost confirmat cu COVID. . Starea de sanatate i s-a deteriorat rapid, avand in vedere ca mai suferea si de o boala incurabila, astfel ca a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, la Sectia de terapie Intensiva.…

- Un primar din județul Timiș a murit dupa ce a fost depistat cu Covid-19. Barbatul in varsta de 69 de ani suferea și de o boala incurabila. Este vorba despre Tudor Nicolae Marinescu, primarul comunei Voiteg din județul Timiș. Barbatul in varsta de 69 de ani a murit, dupa ce in urma cu cateva zile a fost…

- "Printr-o decizie a DSP Suceava de a dedica 10% din fiecare unitate sanitara pentru patologia Covid, se obține un numar suplimentar de 260 paturi, aspect ce a fost discutat cu managerii tuturor unitaților medicale din județ in ședințe ale CJSU anterioare", spun reprezentanții Prefecturii Suceava,…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul “Victor Babeș" din Timișoara, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre situația ingrijoratoare in care sunt spitalele COVID, cu peste 600 de pacienți in stare grava, internați in secțiile de Terapie Intensiva. Virgil Musta,…

- Un medic de 44 de ani din Timisoara a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Doctorul Cristian Milicin era intubat de cateva zile pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara.Medicul s-a infectat cu noul coronavirus in urma cu aproape…

- O zi de spitalizare a pacientilor care sunt testati pozitiv cu COVID-19 le poate salva viata, sustine medicul timisorean specialist in boli infectioase Virgil Musta, noteaza Agerpres. Acesta a explicat ca acestor pacienti, in spital, li se administreaza imediat tratamente personalizate impotriva bolii,…