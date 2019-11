Stiri pe aceeasi tema

- Sase migranti clandestini, de nationalitate algeriana, au primit ingrijiri din partea unui echipaj SMURD, duminica noaptea, dupa ce s-au intoxicat cu fumul toxic generat de o saltea pe care au incendiat-o in cabina unei nave comerciale aflate sub operatiuni in dana 64 a Portului Constanta, informeaza,…

- Politistii Grupului de Nave Mangalia, impreuna cu lucratorii Biroului Vamal de Frontiera, au descoperit intr-un autocamion venit din Turcia, bunuri in valoare de peste 2.200.000 de lei, nedeclarate si susceptibi...

- Un cetatean irakian este cercetat in stare de arest preventiv deoarece a fost depistat la frontiera romano bulgara cand incerca sa iasa ilegal din Romania, pe jos, cu fiul minor, in varsta de 5 ani, fara acordul mamei, cetatean roman.In data de 04.11.2019, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- In data de 31.10.2019, in jurul orei 04:00, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Vama Veche, judetul Constanta, au efectuat controlul specific, pe sensul de intrare in tara, pasagerilor dintr un autocar ce efectua curse pe ruta Turcia ndash; Romania. Astfel, politistii…

- O persoana a murit, șase au fost ranite și doua sunt date disparute, in urma unei coliziuni produse in aceasta dimineata intre o ambarcatiune cu migranti si o nava de patrulare a Garzilor de coasta elene, informeaza Agerpres. Coliziunea a avut loc in timp ce era inca intuneric, in apropiere de insula…

- Marti, paza de coasta italiana a indicat ca-i va duce pe migranti, intre care se numara si femei si copii, intr-un port maltez, intrucat au fost interceptati in aria de cautare si salvare a Maltei, la circa 65 km sud-vest de Lampedusa, citeaza Agerpres. Sosirile de migranti pe mare au inregistrat…

- Doua nave de salvare s au deplasat, aseara, in largul Marii Negre, la circa 27 mile marine travers de Portul Constanta pentru a cauta un iaht, sub pavilion Austria cu o persoana la bord ce nu mai raspundea la apelurile autoritatilor portuare romane.In urma solicitarii o nava a Garzii de Coasta impreuna…

- Dintre aceste persoane cu cetatenie britanica, iraniana sau irakiana, 11 sunt suspectate ca au "facilitat traversari ilegale ale Canalului Manecii la bordul unor mici ambarcatiuni", a anuntat ministerul intr-un comunicat.Aceste arestari au fost efectuate intre 11 si 21 septembrie de catre…