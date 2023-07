Stiri pe aceeasi tema

- Elevii romani au obtinut sase medalii (una de aur, trei de argint, doua de bronz) si doua mentiuni la Olimpiada Internationala de Lingvistica, desfasurata la Bansko, Bulgaria. Au participat peste doua sute de elevi, din 38 de tari.

- Elevii romani care au participat la Olimpiada Internaționala de Chimie (IChO) 2023, organizata in Elveția, au luat o medalie de aur, doua de argint și una de bronz, conform rezultatelor anunțate luni, 24 iulie, la festivitatea de premiere, transmisa online seara. Trei elevi din lotul de olimpici sunt…

- Un drum București-Sofia il faci in aproximativ cinci ore. Asta daca nu mai stai un ceas la punctul de trecere al frontierei de la Giurgiu. Un loc de tranzit pentru sute, poate mii de romani ce ies din țara spre destinații de vacanța, Bulgaria, Grecia, Albania. Vara, celebrul „Pod al prieteniei” nu e…

- Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut o medalie de bronz și doua mențiuni de onoare in cadrul Olimpiadei Internaționale la Biologie, desfașurata in Al Ain, Emiratele Arabe Unite, in perioada 3-11 iulie 2023.

- In perioada 23 – 26 iunie scrimerii de la Asociația Club Sportiv FLORETA Timișoara au participat la Campionatul Național de Scrima pentru Copii, care s-a desfașurat la București in sala de scrima „Ana Pascu”. Au fost 6 probe individuale și 2 probe de echipa, 4 dintre ele fiind caștigate de copii clubului…

- Accident infiorator in Bulgaria. Doi romani au murit duminica dupa o coliziune violenta a mașinii in care se aflau cu un tir, anunța realitateadegiurgiu.net. Citește și: Argeș. Tanar bagat la inchisoare pentru proxenetism Mașina in care se aflau s-a ciocnit frontal la intersecția cu Dve Mogili cu un…