De la inceputul invaziei din Ucraina, cel puțin șase generali ruși au fost demiși din cauza rezultatelor nesatisfacatoare, care impreuna cu faptul ca inca 10 au murit in lupte, afecteaza negativ coerența comenzii, a anunțat duminica Ministerul britanic al Apararii, citat de Novoe Vremia . „Performanța slaba a forțelor armate ale Rusiei in timpul invaziei Ucrainei a fost costisitoare pentru conducerea militara rusa, și, cu mare probabilitate, a dus la demiterea a cel puțin șase comandanți ruși, de la inceputul ostilitaților, in februarie 2022. Comandanții districtelor militare rusești de est și…