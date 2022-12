Șase câini de rasă au fost otrăviți la o stână din vestul țării. Poliția a început o anchetă Șase caini de rasa au murit otraviți la o stana din județul Arad. Duminica dupa-amiaza, polițiștii din Șiria au fost sesizați despre prezența a 6 caini din rasa Kangal, decedați langa o stana din localitatea Galșa. „Aceeași persoana a sesizat faptul ca alți doi caini, din aceeași rasa, ai caror proprietar este, ar fi disparut […] Articolul Șase caini de rasa au fost otraviți la o stana din vestul țarii. Poliția a inceput o ancheta a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

