Șarpe veninos lângă scara blocului Jandarmii au intervenit pentru indepartarea unei vipere, gasite langa scara unui bloc din Drobeta-Turnu Severin. „Un cetatean a solicitat astazi sprijinul, printr-un apel la 112, dupa ce a semnalat prezenta unei vipere in zona unui bloc din Drobeta-Turnu Severin”, a anuntat Jandarmeria Mehedinti. Ajunsi la adresa indicata, jandarmii au gasit aproape de scara din spatele blocului, o vipera in lungime de peste 60 cm, care a fost indepartata si ulterior, eliberata in mediul natural. In situatii similare, jandarmii le recomanda cetatenilor sa nu se apropie de reptile si sa solicite sprijinul institutiilor… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

