Stiri pe aceeasi tema

- Rupere de nori la Craiova. Mai multe strazi au fost inundate, iar zeci de mașini au fost acoperite de apa și mai mulți copaci au fost rupți de vantul puternic. Capacele de canal au sarit sub presiunea apei și o strada s-a surpat. In centrul orașului, apa a depașit un metru și a intrat in unele unele…

- Ploaia torențiala din aceasta dupa-amiaza a inundat din nou strazile Craiovei. Un plop a cazut pe cablurile de tramvai din zona Mall Electroputere. 1 de 4 Din primele informații oferite de ISU Dolj, la fața locului intervine detașamentul 2 al pompierilor din Craiova cu echipaj descarcerare. Aztazi a…

- Romania primește azi o noua transa de vaccin Pfizer. Vor fi livrate peste jumatate de milion de doze. Aproape 2.287.000 de persoane au primit pana acum cel puțin o doza de vaccin anti-COVID, iar peste 1.400.000 au facut și rapelul. O noua tranșa de vaccin Pfizer, de peste jumatate de milion de doze,…

- In Gradina Botanica din Craiova, acum doua zile, au fost montate mai multe bancuțe sculptate din lemn, pe o tematica inspirata de pandemia Covid-19: distanțarea sociala. Bancuțele sunt rezultatul obținut in urma ediției a III-a a proiectului dedicat mobilierului cultural urban ,,Story Wood Cut”, inițiat…

- Jandarmeria Sibiu a anuntat, azi, ca a dat 64 de sanctiuni contraventionale in valoare de 21.300 de lei protestatarilor care au manifestat in municipiul Medias de luni pana miercuri, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Jandarmi Judetean, Floriana Picioiu. Sancțiunile au fost aplicate…

- F. T. In urma protestelor care au avut loc luni seara, la Ploiesti, impotriva masurilor impuse pentru raspandirea virusului Sars-Cov-2, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Prahova au precizat, ieri, ca au fost aplicate doua sanctiuni contraventionale in conformitate cu Legea nr.…

- Ministrul spaniol al Turismului, Reyes Maroto, si-a exprimat speranta ca numarul vizitatorilor internationali in Spania s-ar putea redresa in 2021 la jumatate din nivelul de dinaintea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. "Poate obiectivul ideal este sa avem jumatate din…

- Doi șoferi Uber din Craiova au fost amendați. Polițiștii le-au reținut certificatele de inmatriculare și placuțele cu numere, dupa ce s-a depistat faptul ca cei doi nu respecatu prevederile ordonanței care reglementeaza acest tip de transport de persoane. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții…