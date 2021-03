Stiri pe aceeasi tema

- Lupta incinsa intre doi francezi la ultima etapa a probei de slalom din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin. Clement Noel a triumfat la Kranjska Gora, in Slovenia, unde l-a devansat cu doar 62 sutimi de secunda pe compatriotul sau Victor Muffat-Jeandet.

- Cea de a doua zi de concurs din cadrul Campionatului Mondial de Sarituri cu Schiurile – feminin s-a incheiat cu succes. Cele mai bune sportive din lume s-au intrecut și astazi pentru un loc pe podium. La sfarșitul competiției clasamentul a ramas la fel ca ieri, doar ca locurile pe podium s-au schimbat.…

- Cei mai buni saritori cu schiurile din lume concureaza in aceste zile pe trambulina de la Rașnov la Cupa Mondiala. Trambulina gazduiește cate doua etape din competițiile masculine, feminine și mixte. La start se afla și concurenți romani. Markus Eisenbichler a caștigat joi prologul masculin…

- Pentru al șaptelea an consecutiv, Rașnovul gazduiește o etapa de Cupa Mondiala la Sarituri cu Schiurile – feminin.Cele mai bune sportive din lume s-au intrecut și astazi, in prima zi de concurs, pentru ocuparea unui loc pe podium. Competiția a fost una stransa, iar rezultatele obținute dovedesc acest…

- Carina Vogt, campioana olimpica la sarituri cu schiurile, recuperata dupa o accidentare, revine in activitate dupa o pauza de aproape doi ani dupa ce a fost selectionata in echipa Germaniei care va participa in weekend la concursurile din Slovenia, noteaza DPA ,potivit Agerpres. Vogt, 28 ani,…

- Schiorul norvegian Marius Lindvik a caștigat surprinzator etapa Cupei Mondiale de sarituri cu schiurile, ce s-a desfașurat in statiunea poloneza Zakopane. La finalul celor doua manșe, scandinavul s-a clasat pe primul loc cu un total de 296,5 puncte.

- Polonezul Kamil Stoch este noul lider al Turneului celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile, dupa victoria obtinuta, duminica, la Innsbruck, in a treia si penultima etapa a competitiei, transmit agentiile internationale de presa. Stoch, triplu campion olimpic, dublu castigator al…

- Schiorii nu au timp pentru Revelion. La Oberstdorf, Germania, s-a desfașurat prima etapa a Turneului celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile. Invingatorul competiției a devenit neamțul Karl Geiger.