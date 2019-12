Sarea de bucătărie, periculoasă pentru organismul uman. Ce nu scrie pe ambalaj Un studiu recent a scos la iveala un adevar șocant, scrie dcbusiness.ro. Cel mai popular ingredient din felurile de mancare ar ascunde un secret foarte periculos. Specialiștii au scos la iveala totul, mai ales ca informațiile nu sunt niciodata regasite pe ambalaj. In urma unui experiment realizat de curand s-a aflat ca sarea de masa ne-ar putea pune sanatatea in pericol, intr-un mod neașteptat. Se pare ca 90% dintre produsele de sare ar conține fragmente de microplastic. Cantitatea de microplastic din sare poate sa varieze drastic, in funcție de țara sau regiunea in care este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

