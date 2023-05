Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonialul incoronarii a ajuns la final, dar in strada petrecerile de-abia incep. Sunt trei zile de sarbatoare in Regat. Inclusiv luni e zi libera. Se intind mese, au loc concerte, iar britanicii și turiștii straini striga la unison: Traiasca Regele Charles!

- Joi seara, un nou atac in masa, din orașelul Mladenovaț, a lasat in urma inca 8 morți și 14 raniți. Asasinul, de 21 de ani, a fost fugarit de poliție cateva ore, inainte de a fi prins vineri dimineața. Pentru sarbi, vestea celui de-al doilea masacru a venit ca o lovitura de care nu aveau nevoie. Atmosfera…

- Sarbii ii plang pe cei 8 copii uciși la școala de un coleg și cer autoritaților sa-și asume raspunderea pentru tragedie. Joi, in fața școlii din Belgrad s-au strans parinții și profesorii victimelor, indurerați de atacul care a ingrozit Serbia și lumea intreaga, informeaza Digi24.ro .

- UPDATE La Paris s-au inregistrat confruntari intre protestatari și forțele de ordine The protest in Paris has only just started and Macron’s thugs are already causing chaos pic.twitter.com/zAW2lzSJQJ — Nat (@Arwenstar) May 1, 2023 De Ziua Internaționala a Muncii, in Franța vor avea loc proteste uriașe.…

- Continue reading Helmut Duckadam nu ințelege decizia autoritaților de a muta derby-ul Steaua – Dinamo in alta zi. „Ce facea Jandarmeria daca ieșeau un milion de oameni in strada ca la Paris” at Info real.

- Un barbat de 37 de ani si-a injunghiat fostii socrii, in Ciorogarla, in judetul Ilfov. El a fot prins cu ajutorul mascaților. Acesta a parasit locul faptei si s-a dus la locuinta sa, loc de unde l-au si arestat politistii. Femeia, de 50 de ani, a murit in urma atacului, iar sotul ei, de 52, a supravietuit,…

- Mai mulți barbați inarmați au luat cu asalt un spital din nordul Siriei, unde este ingrijita o fetița care s-a nascut sub daramaturile casei familiei ei, distrusa de cutremurul de saptamana trecuta, a spus un oficial al spitalului, adaugand ca atacatorii l-au batut pe directorul instituției, relateaza…