Sarbatorile Zilei de 6 septembrie

Ortodoxe

Pomenirea Sfantului Arhanghel Mihail in Colose; Sf. Mc. Eudoxie

Duminica a 13-a dupa Rusalii



Greco-catolice

Duminica 13 dR. Amintirea minunii din Colose a Sf. Arhanghel Mihail





Romano-catolice

Duminica a 23-a de peste an

Sf. Zaharia, profet





Pomenirea Sfantului Arhanghel Mihail in Colose este sarbatorita in Biserica Ortodoxa in ziua de 6 septembrie.



Intre orasul Colose (in Frigia - veche regiune istorica din partea central-vestica a Asiei Mici - azi Turcia) si orasul Ieripoli se…