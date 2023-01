Sarbatorile zilei de 18 ianuarie

CEZAR PAPOE, CAMPIONUL ROMÂNIEI!

Debut de an în forță pentru tenismenul dâmbovițean Cezar Papoe! Sportivul de la CS Târgoviște a devenit campion al României la categoria Under 16. La ediția din acest an a Campionatelor Naționale Individuale U16 de iarnă, târgovișteanul a fost de neoprit pe întreaga durată a turneului, organizat de Federația Română de Tenis, la Centrul… [citeste mai departe]