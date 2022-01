Sărbători în lume pe 16 ianuarie: Ziua statului degeaba, a libertății religioase și a alimentelor picante Fiecare zi este speciala si merita celebrata, mai ales atunci cand exista motive in plus in calendar. Fie ca este vorba despre sarbatori cunoscute in toata lumea sau de ocazii mai putin stiute, in orice zi a anului exista cel putin o sarbatoare demna de atentie, ce ofera un motiv in plus atat de amuzament, cat si de extindere a ariei de cunoastere sau de sporire a gradului de constientizare, scrie Agerpres. Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lasam inspirati si de unul dintre celebrele dialoguri ale indragitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 16 ianuarie – Ziua statului degeaba. Fiecare zi este speciala si merita celebrata, mai ales atunci cand exista motive in plus in calendar. Fie ca este vorba despre sarbatori cunoscute in toata lumea sau de ocazii mai putin stiute, in orice zi a anului exista cel putin o sarbatoare demna de atentie,…

- 6 ianuarie – Ziua statului degeaba. Fiecare zi este speciala si merita celebrata, mai ales atunci cand exista motive in plus in calendar. Fie ca este vorba despre sarbatori cunoscute in toata lumea sau de ocazii mai putin stiute, in orice zi a anului exista cel putin o sarbatoare demna de atentie, ce…

- Fiecare zi este speciala si merita celebrata, mai ales atunci cand exista motive in plus in calendar. Fie ca este vorba despre sarbatori cunoscute in toata lumea, sau de ocazii mai putin stiute, in orice zi a anului exista cel putin o sarbatoare demna de atentie, ce ofera un motiv in plus atat de amuzament,…

- Fiecare zi este speciala si merita celebrata, mai ales atunci cand exista motive in plus in calendar. Fie ca este vorba despre sarbatori cunoscute in toata lumea, sau de ocazii mai putin stiute, in orice zi a anului exista cel putin o sarbatoare demna de atentie, ce ofera un motiv in plus atat de amuzament,…

- Fiecare zi este speciala si merita celebrata, mai ales atunci când exista motive în plus în calendar. Fie ca este vorba despre sarbatori cunoscute în toata lumea, sau de ocazii mai putin stiute, în orice zi a anului exista cel putin o sarbatoare demna de atentie, ce ofera…

- Anul acesta, de la 1 noiembrie, a crescut foarte mult atat prețul gazelor, cat și al energiei electrice. Oamenii stau cu frica in san și se tem de valoarea facturilor. Tot de la 1 noiembrie 2021 se aplica Legea nr. 259 din 29 octombrie 2021, gandita special pentru a veni in ajutorul oamenilor care se…

- Joe Biden a declarat vineri ca pregateste un "set de initiative" care vizeaza protejarea Ucrainei de un atac rus, intr-un moment in care Kievul si Washingtonul acuza Rusia ca a concentrat trupe la frontiera si ca efectueaza pregatiri pentru o invazie, relateaza AFP si Reuters. Afirmand ca…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca reprezentanții cultelor religioase din Romania i-au cerut ca proiectul de lege privind obligativitatea certificatului de vaccinare sa cuprinda o excepție pentru credincioșii de la slujbe. Șeful Guvernului a avut, joi, o intalnire cu reprezentanții cultelor religioase,…